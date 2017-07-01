Здание одесского Морвокзала хотят модернизировать, установив кинетический фасад. Как сообщили в пресс-службе Одесского порта, сейчас ищут подрядную строительную организацию, которая бы выполнила эти работы.

Отметим, что кинетический фасад - это одно из последних веяний современной архитектуры, которое заключается в движении группы объектов под воздействием естественных сил.

«Живой» фасад создают из множества металлических элементов, которые зависят от ветра, постоянно меняющего их рельеф.

Презентовать проект будущего фасада Морвокзала потенциальным подрядчикам будут 11 июля.