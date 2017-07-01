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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

19-летний житель Болградского района погиб в ДТП

Категория: Новости

19-летний житель Болградского района погиб в ДТП

19-летний житель Болградского района погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.По данным полиции, парень ехал в село Кальчева на мотоцикле «Урал» без номерного знака. Он двигался, нарушая правила дорожного движения, мотоцикл съехал на правую обочину и ударился в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых умер по дороге в больницу.

«Следственным отделением открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — рассказывает начальник Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции майор полиции Сергей Зайков.



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