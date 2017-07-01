Распитие спиртных напитков на СТО под Одессой закончилось убийством

По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, Сообщение об обнаружении тела 29-ти летнего охранника на СТО в Лиманском районе поступило в полицию нынешней ночью.

Труп охранника был обнаружен в бытовке с многочисленными колото-резанными ранами грудной клетки и живота.

Уже через несколько часов был задержан и подозреваемый в убийстве. Им оказался 21-летний знакомый погибшего.

По его словам, во время совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора.

В результате он схватил принесенный с собой раскладной нож и нанес приятелю несколько ударов, от которых тот скончался.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 стаи 115 «умышленное убийство).