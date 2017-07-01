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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Мужчину, который подозревается в убийстве двоих детей своей жены, проверят на вменяемость

Категория: Новости

Мужчину, который подозревается в убийстве двоих детей своей жены, проверят на вменяемость

Сегодня Киевский районный суд города Одессы принял решение отправить на прохождение психолого-психиатрической экспертизы  мужчину, который подозревается в убийстве  двоих детей своей жены.

Напомним, что трагедия произошла 27 июня в 10 утра в одной из квартир улицы Академика Королёва в Одессе.

42-летний мужчина проживал на съемной квартире со своей женой и её детьми от первого брака: 10-летним мальчиком и 4-летней девочкой.

Подозревая жену в изменах, мужчина решил ей отомстить. Когда жена ушла на работу, мужчина будучи пьяным,  задушил сначала мальчика, а затем  девочку.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



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