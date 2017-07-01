Мужчину, который подозревается в убийстве двоих детей своей жены, проверят на вменяемость

Сегодня Киевский районный суд города Одессы принял решение отправить на прохождение психолого-психиатрической экспертизы мужчину, который подозревается в убийстве двоих детей своей жены.

Напомним, что трагедия произошла 27 июня в 10 утра в одной из квартир улицы Академика Королёва в Одессе.

42-летний мужчина проживал на съемной квартире со своей женой и её детьми от первого брака: 10-летним мальчиком и 4-летней девочкой.

Подозревая жену в изменах, мужчина решил ей отомстить. Когда жена ушла на работу, мужчина будучи пьяным, задушил сначала мальчика, а затем девочку.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.