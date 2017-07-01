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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

На перекрестке улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова произошло серьезное столкновение двух иномарок

Категория: Новости

На перекрестке улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова произошло серьезное столкновение двух иномарок

Сегодня в 11:00 утра в Одессе на перекрестке улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова произошло серьезное столкновение двух иномарок. Об этом сообщает пресс–служба патрульной полиции Одессы.
Согласно информации, виновником аварии стал водитель Opel, который, не убедившись в безопасности маневра, спровоцировал ДТП. Произошло столкновение с автомобилем Audi, который двигался на допустимой скорости и его водитель не имел возможности избежать аварии.
В результате инцидента с травмами, характерными при ДТП была госпитализирована 34–летняя женщина–водитель Audi.



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