Сегодня в 11:00 утра в Одессе на перекрестке улиц Космонавта Комарова и Генерала Петрова произошло серьезное столкновение двух иномарок. Об этом сообщает пресс–служба патрульной полиции Одессы.

Согласно информации, виновником аварии стал водитель Opel, который, не убедившись в безопасности маневра, спровоцировал ДТП. Произошло столкновение с автомобилем Audi, который двигался на допустимой скорости и его водитель не имел возможности избежать аварии.

В результате инцидента с травмами, характерными при ДТП была госпитализирована 34–летняя женщина–водитель Audi.