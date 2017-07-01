7 июля "Брак за час" зарегистрировали больше 10 пар

Сегодня, 7 июля, в день "счастливой семерки" в Центре обслуживания граждан женится 14 пар. Обычно за один день здесь регистрируется 5-6 браков. Сотрудники заведения заметили, что еще не вечер, и количество желающих, именно сегодня зарегистрировать брак будет больше. Сейчас неизвестно, сколько сегодня пар в Одессе вступают в брак, в Главном территориальном управлении юстиции в Одескии области обицяют предоставить информацию позже. Вообще, специалисты советуют не связывать большое количество браков сегодня с "счастливой семеркой": 7 июля в этом году выпало на пятницу, а в этот день, обычно, региструеться больше браков, чем в другие дня.