 
Информация к новости
  • Просмотров: 59
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

7 июля "Брак за час" зарегистрировали больше 10 пар

Категория: Новости

7 июля "Брак за час" зарегистрировали больше 10 пар

Сегодня, 7 июля, в день "счастливой семерки" в Центре обслуживания граждан женится 14 пар. Обычно за один день здесь регистрируется 5-6 браков.  Сотрудники заведения заметили, что еще не вечер, и количество желающих, именно сегодня зарегистрировать брак будет больше. Сейчас неизвестно, сколько сегодня пар в Одессе вступают в брак, в Главном территориальном управлении юстиции в Одескии области обицяют предоставить информацию позже.  Вообще, специалисты советуют не связывать большое количество браков сегодня с "счастливой семеркой": 7 июля в этом году выпало на пятницу, а в этот день, обычно, региструеться больше браков, чем в другие дня.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 