В Одессе презентовали «супертрамвай»

Руководство КП «Одесгорэлектротранс» презентовало новый трамвайный вагон, собранный на предприятии.

В отличие от своих предшественников данный вагон отличается повышенным качеством обслуживания пассажиров.

Так, за счет увеличения числа светодиодных ламп значительно улучшено освещение, стекла тонированные, а сидения сделаны из антивандальных материалов.

А за счет того, что вагон частично низкопольный, им смогут пользоваться инвалиды-колясочники.

Кроме того, как выяснилось, потолок и стенки трамвая изготовлены из стеклопластика, что значительно повышает их срок эксплуатации.

Отметим, что по имеющейся информации, новый трамвай будет работать на одном из наиболее востребованных городских маршрутов – №7, который связывает Пересыпский мост с поселком Котовского.