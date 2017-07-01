Сразу трое сотрудников райадминистрации задержаны за злоупотребление служебным положением

В ходе проведения следственных действий задержаны трое сотрудников одной из райадминистраций области, которые занимались махинациями с выдачей социальных пособий.

По информации Прокуратуры, они незаконно назначали людям социальную помощь за 50% «откат».

При этом, по данным областной Прокуратуры, никаких законных оснований на получение социальной помощи эти люди не имели.

По данным следствия, в результате злоумышленники присвоили более миллиона гривен.

По факту совершения преступных действий начато расследование по статье 191 часть 5 (злоупотребление служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).