 
Информация к новости
  • Просмотров: 200
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Сразу трое сотрудников райадминистрации задержаны за злоупотребление служебным положением

Категория: Новости


Сразу трое сотрудников райадминистрации задержаны за злоупотребление служебным положением

В ходе проведения следственных действий задержаны трое сотрудников одной из райадминистраций области, которые занимались махинациями с выдачей социальных пособий.

По информации Прокуратуры, они незаконно назначали людям социальную помощь за 50% «откат».

При этом, по данным областной Прокуратуры, никаких законных оснований на получение социальной помощи эти люди не имели.

По данным следствия, в результате злоумышленники присвоили более миллиона гривен.

По факту совершения преступных действий начато расследование по статье 191 часть 5 (злоупотребление служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 