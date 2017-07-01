Миром владеет не тот, кто владеет информацией, а тот, кто ею овладел

Информационное пространство взорвало сообщение о том, что по центру Киева якобы развесили рекламные плакаты, призывающие горожан отказаться от использования русского языка, сравнивая его с заразной болезнью. Имел ли в действительности место факт развешивания таких плакатов, доподлинно не известно. Но это и не имеет значения, главное, что их все увидели в медиапространстве, т.е. цель достигнута — сообщение доставлено адресату.

Речь пойдет об очередном вбросе психовируса в информационную среду. Какова цель этого вброса и на что этот психовирус программирует общественное сознание?

Плакат гласит: «Русский язык — очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через средства массовой информации. Инфекция легко распространяется среди молодёжи, — считают авторы плаката. — Изменяется язык, личность, появляется агрессия, жестокость, матюкливость, аморальное поведение, склонность к пьянству. Осложнения — слабоумие, сепаратизм и смерть».

«Лечение и профилактика основаны на распространении и пропаганде здравой национальной идеи», — уверяют авторы агитки, изготовленной в стилистике советского санпросветовского листка.

Психовирус генерирует чувство страха за жизнь, чувство отвращения и адресован к молодежной аудитории. Вызванная им тревожность должна сниматься принадлежностью к «здравой национальной идее».

Фотография плаката разлетелась по соцсетям, и пользователи нашли в ней много ошибок. К примеру, украинское слово «дебілізм» авторы плаката написали через «и» — «дИбілізм». В словах «імперіалізм», «дикие», «масової інформації» также были обнаружены ошибки, что говорит о том, что его сочиняли политтехнологи, не знающие украинского языка.

А теперь о движущих механизмах психовируса. Ученые Принстонского университета, изучавшие чувство отвращения при помощи МРТ, обнаружили, что возбуждение участков мозга, ответственных за отвращение, подавляет те участки мозга, которые отвечают за жалость, сочувствие, эмпатию и другие человеческие чувства.

Таким образом, объект отвращения мы воспринимаем не как живое существо, а как абстракцию, которую мы готовы уничтожить. И у этого чувства есть еще одно интересное свойство: чем более сильное отвращение человек испытывает, тем сильнее у него возникает потребность принадлежать к своей группе, что в социальном плане проявляется как патриотизм, и соответственно повышается неприязнь к другим группам, что в социальном плане проявляется как ксенофобия. То есть, чем людям противнее — тем больше они патриоты и ксенофобы! Задача дегуманизировать, т.е. обесчеловечить противоположную сторону агрессивной инфекционной заразой, называя жестокой и матюкливой, аморальной, спившейся ордой! Когда вы обращаетесь к инстинктам — работает самая дикая ложь, потому что инстинкты гораздо старше, чем интеллект и с легкостью заглушают его. И потом, куда же без запугивания? Ведь страх — это топливо всего этого патриотически-ксенофобного комплекса, без него он угасает. Поэтому каждый день СМИ генерируют тревожные новости, леденящие кровь подробности и чудовищные версии. Таким образом они намереваются обойти все культурные запреты и ввергнуть народ в пещерное состояние.

Вывод: задача психовируса — совершить очередную атаку на русскоязычных украинцев. Украинский русский язык, сформировавшийся на протяжении ряда столетий на данной территории и обладающий своей неповторимой уникальностью, не только не признается авторами агитки, но и маркируется заразным, вызывая отвращение и страх. Будьте здоровы, не болейте!