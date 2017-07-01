Дональд Трамп: Вместе мы начнем новую энергетическую революцию

На днях президент США Дональд Трамп заявил о том, что настало время политики энергетического доминирования США. Он намерен содействовать увеличению экспорта американских энергоносителей по всему миру.

США превращаются в энергетическую сверхдержаву. Так уже было век назад, когда Америка была крупнейшим производителем нефти и угля. Сейчас республиканская администрация Дональда Трампа, опирающаяся на нефтяное лобби, твердо намерена «расширить и углубить» уже достигнутое.

В основном речь идет о возвращении к ставке на традиционную углеводородную энергетику. Последнее десятилетие показало, что основные успехи были достигнуты именно в данной сфере. Отчаянно продвигаемая при администрации Барака Обамы «зеленая» энергетика, связанная с альтернативными источниками, по-прежнему буксует и рассчитывает на госсубсидии. Напротив, в области сланцевой нефти и газа произошла настоящая революция, кардинально изменившая соотношение сил на мировом энергетическом рынке.

Трамп уже предпринял ряд необходимых мер для того, чтобы к 2020 году стать нетто-экспортером природного газа. Это произойдет впервые с 1953 года. Прежде всего, отменён указ Обамы об ограничении добычи полезных ископаемых на шельфе окружающих Америку морей и океанов. Там может содержаться до 9 триллионов кубометров газа, и это послужит хорошим толчком для всей отрасли, поскольку темпы роста сланцевой добычи все-таки замедляются (частично, конечно, из-за падения мировых цен).

Если программу Трампа удастся реализовать, то, по подсчетам американской администрации, с 2016 по 2040 год США могут обеспечить такой объем экспорта, который только в виде налогов будет приносить в бюджет страны около 120 миллиардов долларов. География продаж крайне разнообразна: 23 страны мира, в том числе Ближний Восток и Европа.

По мнению большинства экспертов, реализация газовой стратегии Америки чревата для России потерей части европейского рынка. Есть и другие способы выдавливания конкурентов. Например, демпинг. Но это слишком дорого, ведь придется субсидировать производителей.

Возможно, в заявлении Трампа говорится о выходе на рынок в 2020 году неслучайно. Вполне вероятно, что это как-то увязано с тем, что в 2019 году истекает контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа.

Способен ли на серьезные уступки «Газпром», расценивающий поставки в Европу как способ заработать деньги в текущий момент, а также стремящийся к контролю рынка, чтобы сохранить свои позиции и не допустить доминирования американцев?

США, наоборот, и ранее неоднократно проявляли политическую волю, и сегодня демонстрируют готовность обеспечить демпинг на европейском направлении при помощи разнообразных инструментов. Тем более, что политические расклады к этому благоволят — улучшений ни в российско-американских, ни в российско-европейских отношениях не предвидится.

Вместо «цветных» — «сланцевая» революция?

«Газпрому» угрожает отказ от его продукции по политическим соображениям со стороны ряда стран Восточной Европы. В частности, о стремлении отказаться от российского газа заявляет Польша, потребляющая в год около 15 млрд. кубов. До последнего времени 72% природного газа Польша получала из России, и 26% — из Германии, хотя и он, в основном, был по происхождению российским.

Недавно в польский газовый порт Свиноуйсьце прибыл газовоз Clean Ocean с американским сланцевым газом, поставляемым все той же компанией Cheniere Energy их Хьюстона, штат Техас, подписавшей контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG.

По неофициальным данным, сжиженный газ сейчас обходится полякам дороже российского трубопроводного. Цена безубыточности для американского СПГ в Польше составляет $266, а российский газ обходится полякам в $195−213.

По сути, в Польше демонстрируют готовность покупать сжиженный газ себе в убыток, лишь бы обеспечить независимость от поставок топлива из России. Это сугубо политическое решение, и Польша может себе его позволить финансово.

По случаю прибытия первого танкера со сжиженным газом в Польшу свое заявление также обнародовал и Государственный департамент США. «Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион», — заявил министр энергетики США Рик Перри.

Помимо этого, в докладе говорится о том, что экспорт газа позволит не только создать дополнительные рабочие места в самих Соединенных Штатах, но и снизить цены на топливо «для наших партнеров за рубежом», а также сделать «вклад в европейскую энергетическую безопасность», когда поставки будет осуществлять «надежный и рыночно-ориентированный партнер».

В последние годы Москва активно использовала поставки газа в качестве единственно возможного для себя аргумента в спорах с соседними странами, перекрывая вентиль каждый раз, когда хотела добиться нужного результата. Из арсенала общения были полностью исключены возможности «мягкой силы», какие-либо попытки культурной интеграции с нечужими народами соседних стран, особенно европейских.

Неудивительно, что Трамп намерен использовать быстрорастущие запасы природного газа в качестве политического инструмента в переговорах с лидерами европейских стран.

В рамках этой стратегии Трамп намерен упростить поставку сжиженного газа из США в Европу, пообещав восточноевропейским странам, ставшим заложниками энергетической политики России, свою поддержку. Соответствующее предложение будет сделано на саммите «Трех морей», который состоится незадолго до саммита G20, где американский лидер впервые встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит «Трех морей»

Программа саммита «Трех морей», где будут присутствовать первые лица Польши, Австрии, Венгрии, Латвии и Эстонии, включает обсуждение расширения региональной энергонезависимости.

«Присутствие Трампа на этой встрече поднимет проект на абсолютно новый уровень», — считает Джеймс Джонс, бывший глава НАТО.

Саммит «Трёх морей» или «Инициатива трех морей», которую запустили в прошлом году Польша и Хорватия, нацелена на развитие торговли и сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры между странами от Балтики до Балкан, на побережьях Балтийского, Адриатического и Черного морей. В Украине союз стран, поддержавших эту инициативу, называют Балто-Черноморским союзом или Межморьем.

Некоторые представители ЕС скептически относятся к этой попытке Польши, во многом расходящейся с Брюсселем, стать лидером в регионе, объединяющем беднейшие страны ЕС.

Поэтому Трамп, также вступавший в полемику с ЕС по ряду вопросов (торговли, безопасности и климата), будет пропагандировать экспорт американского природного газа в своем обращении к 10 лидерам стран региона, стремящегося снизить свою зависимость от России в сфере энергетики.

Глава польской государственной компании GAZ-System заявил, что саммит «Инициативы трех морей» должен стимулировать развитие проекта газового коридора «Север-Юг», который нацелен на диверсификацию поставок газа.

Газовый коридор «Север — Юг», строительство которого планируется завершить в ближайшие два-три года, поможет транспортировать американский газ, полученный через терминал в Свиноуйсьце и по запланированному Балтийскому трубопроводу, по территории Польши, Чешской Республики, Словакии и Венгрии в новый СПГ-терминал в Хорватии.Чтобы и Украина получила прямой доступ к газу, который будет поступать на польский терминал, надо построить «перемычку» (интерконнектор) между польской и украинской ГТС. И это — в будущем.

Угольная революция «Пенсильвания +»?

А уже сейчас — Трамп готов поставлять нам уголь, которого, по словам нашего президента Порошенко, Украине надо «миллионы и миллионы тонн».

Расширение спектра направлений импорта угля является насущным вопросом для Украины. Потеря контроля над ОРДЛО лишила Украину доступа к львиной доле донбасского угля. Из-за блокады Донбасса Украина в этом году испытывала перебои с поставками угля с оккупированных территорий. Уголь является одним из основных видов топлива, на котором работают украинские теплоэлектростанции. Перебои с поставками грозят веерными отключениями электроэнергии для украинских потребителей. В 2016 г. Украина закупила 15,6 млн т преимущественно коксующегося угля на сумму 1,4 млрд долл. Большая часть угля закупается в России (61,78%).

И в этом же 2016 году Украина закупила уголь и в Пенсильвании (США) на 212 млн долл. (14,46% в импорте угля). Американский уголь в 2016 г. обошёлся Украине дороже (112 долл. за тонну), чем российский (85 долл. за тонну). Увеличение объёмов импорта американского угля будет выгодно для Киева в случае, если Вашингтон сделает хорошую скидку.

Но все мы понимаем — проблема совсем не в цене. Не всё можно измерить деньгами…

Последствия всех этих кардинальных изменений в полной мере ощутит на себе рядовой украинский потребитель газа, то есть, мы с вами, дорогой читатель! Все мы хорошо помним, как изменились тарифы на газ для населения при мифической формуле расчёта «Роттердам +», остаётся только надеяться, что формула «Пенсильвания +» пойдёт в плюс и нам, а не только тем, кто её придумал.