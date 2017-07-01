Анонс Слово № 27 2017 (ВИДЕО)

- Ключевым событием текущей недели безусловно является Саммит Большой 20-ки, который состоится в Гамбурге 7 и 8 июля.

Главными темами саммита, по словам Ангелы Меркель, будут тема климата, противодействие протекционизму и изоляционизму отдельных стран и борьба с терроризмом. Украины в официальной повестке дня саммита G20 нет.

Но все мы, конечно, прекрасно понимаем, что не в самом-то саммите дело. Сколько их уже было, разве кто с таким интересом за ними следил? Долгожданная встреча Путина и Трампа! Вот чего ждет, затаив дыхание, вся мировая общественность. А уж о чем буду говорить эти лидеры на встрече… наверное, Украину не обойдут стороной.

Что ж, нам остается совсем немного подождать. А пока – поговорим о том, чем может заинтересовать читателя свежий номер нашей газеты.

Колонка редактора – об очередной провокации…

Недавно украинское информационное пространство взорвало сообщение, о том, что якобы по центру Киева развесили рекламные плакаты, призывающие горожан отказаться от использования русского языка, сравнивая его с заразной болезнью. Что это - очередной фэйк? Правда? И для чего все это нужно? Для чего будоражат и так до предела взвинченный, доведенный до точки кипения народ Украины?

- Фэйком назвать это событие никак нельзя, увидели в медиапространстве - цель достигнута – сообщение доставлено адресату, кроме того данное послание отражает официальную языковую политику в нашем государстве где прибегают русским языком украинского происхождения, навязывают монокультурность и моноэтничность. Речь идет об очередном вбросе в информационное пространство психовируса который должен вызывать чувства страха и отвращения. Как известно возбуждение участков мозга ответственных за отвращение подавляет те участки мозга, которые отвечают за жалость, сочувствие, эмпатию и другие человеческие чувства. Задача агитки – дегуманизация русскоязычных украинцев и разжигание внутринационального конфликта. Удастся ли этим силам удастся обойти все культурные запреты и ввергнуть народ в пещерное состояние? Поживем увидим.

- Статья Эллы Алыбиной, выходящая в этом номере, называется «Дональд Трамп: Вместе мы начнем новую энергетическую революцию»

На днях президент США Дональд Трамп заявил о том, что настало время политики энергетического доминирования США. Он намерен содействовать увеличению экспорта американских энергоносителей по всему миру. Чем все это грозит «Газпрому», а вернее РФ? Как будут перераспределяться рынки и вслед за ними политическое влияние в Европе? На Ближнем Востоке?

- Идет третья мировая война сражения идут не только на боевых ТВД но и в сфере экономического доминирования, санкции отьем традиционных рынков, этнокультурные информационные спецоперации, развязывание гражданских конфликтов, все это элементы одной большой гибридной третей мировой. Мы помним как США экспортировали доллар, помним как экспортировали цветные революции, на новом этапе они намерены торговать энергоносителями уходящего экономического уклада, создавая еще и энергетическое доминирование, как заявил Трамп.

- И еще раз к теме многострадального русского языка. «Русский язык — коренной в Украине и достоин защиты ЮНЕСКО!» Так называется статья, которую написал специально для нашей газеты Никита Додон.

«При спаде бойни на Донбасском фронте политики-«ястребы» разжигают в тылу Украины «языковый» конфликт: лоббируют закон по вытеснению русского языка под маской «заботы» о таком «инструменте единения общества», как украинский язык (признанный в Украине — единственным государственным)» – пишет автор. Но эта «новация» обречена на провал. А почему она обречена на провал, как Вам кажется?

- В долгосрочной перспективе, возможно все что угодно, но в краткосрочной провал обеспечен просто потому, что подавляющее большинство украинцев в быту использует русский язык. При этом подлость со стороны насильственных украинизаторов состоит в том, что наш русский язык начал формироваться в Украине с 16 века, о чем повествует автор, и обладает неповторимой уникальностью. Вот откуда утверждение Никиты Додона о том, что украинский-русский достоин защиты ЮНЕСКО!

- Наш постоянный автор Маргарита Кирина пишет об одесских фасадах. Чего только не делают одесситы с фасадами в исторической части города: разрисовывают, уродуют, «украшают» кондиционерами старинные балконы и эркеры обшивают современной вагонкой. Со всем этим городские власти обещают разобраться.

Итак, что же ожидает владельцев кондиционеров и балконов с вагонкой в ближайшем будущем? Об этом и о многом другом читайте в свежем номере Слова!