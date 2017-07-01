«Відродження» требует принять специальный закон о муниципальной полиции

Парламентская группа «Відродження» призывает Верховную Раду Украины принять специальный закон о муниципальной полиции и позволить местным органам власти создавать подразделения, которые будут заниматься борьбой с мелкими правонарушениями и вопросами общественной безопасности.

Об этом заявил депутат Верховной Рады, председатель Одесской областной организации партии «Відродження» Василий Гуляев.

По его словам, создание таких подразделений, как муниципальная полиция, поможет снизить нагрузку на Национальную полицию и позволит правоохранителям сфокусировать внимание на расследовании уголовных преступлений. В то время как сотрудники муниципальной полиция могут помочь предотвращать совершение тяжких преступлений и выполнять функцию «превентивной полиции».

Как подчеркнул Василий Гуляев, подразделения муниципальной полиции действуют практически во всех городах Европы, а также некоторых городах Украины. Однако у нас до сих пор нет закона, который бы регулировал полномочия и функции муниципальной полиции.

Аналогичные управления и департаменты, с другими названиями, созданы в Одессе и в других областях. Например, в Сумской области, в Черноморске, в Новой Каховке, Харькове, Львове, Дрогобыче, Киеве, Ивано-Франковске, Днепре. В Одессе — это департамент муниципальной безопасности, но это не аналог муниципальной полиции. Мы без участия полиции не можем принимать участия в охране общественного порядка. Только совместно с полицией. Это как бы усеченный вариант. Но патрулирование и поддержание общественного порядка – так же функция не департамента муниципальной безопасности, а коммунального предприятия Одесского горсовета «Муниципальна охорона» (глава Руслан Форостяк). Это КП было создано два года назад, создавалось как предприятие с функциями охраны. Но в департамент оно не входит, действует параллельно. В КП сейчас 97 сотрудников. В прошлом году предприятие получило аккредитацию и все необходимые документы для работы по третьей, высшей категории охранных предприятий. Все сотрудники КП «Муниципальная охрана» либо работали в прошлом в правоохранительных органах, либо служили в АТО…

Сегодня департаменту муниципальной безопасности реально помогают порядка семи гражданских формирований и организаций из 32 зарегистрированных «охранных» гражданских движений. Это спецотряд «Центр», «Сердючна служба Козацькой общественной безопасности», «Народный дозор», Спецотряд «Служба общественной безопасности», «Муниципальная безопасность», «Муниципальная охрана» (организации-двойники структур горсовета). К сожалению, большая часть таких организаций и формирований зарегистрированы либо с политическими целями, либо лишь для того, чтобы через них получать разрешения на травматическое оружие.

«Муниципальная полиция есть практически во всех городах ЕС, и в основном в столицах Европы. Все полицейские, которых можно увидеть в парках, скверах, на улицах города, следят за охраной общественного порядка и являются муниципальной полицией. Они не вооружены огнестрельным оружием, практически не применяют силу, а если и применяют, то только до приезда уголовной полиции, их задача – это безопасность граждан возле своего дома, на улицах, борьба с административными нарушениями и т. д. То есть существует разделение полномочий и задач криминальной полиции и полиции муниципальной, и такая система достаточно успешно работает», – добавил Василий Гуляев.

«Для того, чтобы муниципальная полиция не превратилась в охранное подразделение по выполнению "мэрских прихотей", а работала прежде всего в интересах местных общин, нужно принять специальный закон о муниципальной полиции. И четко определить, что может делать муниципальная полиции, каковы ее полномочия и функции, какие гарантии ее независимости, как она будет взаимодействовать с Национальной полицией", – добавил Василий Гуляев.