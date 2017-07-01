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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Убийцу двух малолетних детей направили на психиатрическую экспертизу

Категория: Новости


Убийцу двух малолетних детей направили на психиатрическую экспертизу

Такое решение принял накануне Киевский районной суд города.

Речь идет о мужчине, который находясь предположительно в состоянии алкогольного опьянения, 27 июня задушил двух малолетних детей своей жены – девочку и мальчика.

По его словам, так он решил отомстить жене за устроенный накануне скандал.

Отметим, что, по мнению ряда экспертов, задержанный намеренно «косит» под ненормального, чтобы избежать наказания за совершенное преступление.

Ведь в том случае, если он будет признан судом дееспособным, ему за двойное убийство несовершеннолетних «светит» пожизненное заключение.



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