Одесские радикалы провели новое нападение

На сей раз предметом их недовольства стала стройка многоэтажного здания на улице Каманина.

Утром туда приехали несколько десятков представителей «Национального корпуса», который ранее называл себя «гражданский корпус Азов». На месте они столкнулись так же с несколькими десятками людей, которые поддерживали проведение строительства.

Оказавшись в численном меньшинстве, радикалы организовали потасовку и, по-своему понимая закон перехода количественных изменений в качественные, использовали слезоточивый газ и дымовые шашки, которые они бросали прямо в оппонентов.

В результате, по имеющимся данным, пострадали около десяти человек.

Прибывшая на место полиция прекратила потасовку. Правда, по информации нашего корреспондента, задержан почему-то лишь один из нападавших, в отношении которого составлен протокол о… мелком хулиганстве.

Другими словами, наши доблестные правоохранители приравняли силовое нападение с использованием спецсредств на граждан, проводящих мирный митинг, большинство из которых составляли женщины и пенсионеры, к нецензурной брани в общественном месте.