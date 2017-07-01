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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Пьяный дебош «Днепровскому гостю» грозит пятью годами «отсидки»

Категория: Новости


Пьяный дебош «Днепровскому гостю» грозит пятью годами «отсидки»

Именно такое наказание грозит туристу из Днепра, который накануне совершил нападение на нацгвардейца в Затоке.

По информации ГУНП в Одесской области, мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в общественном месте громко ругался нецензурной бранью.

Проходивший мимо нацгвардеец сделал ему замечание, но в ответ турист совершил на него нападение.

Злоумышленник был задержан. Теперь за содеянное он реально может задержаться в Одесском регионе лет на пять. Правда, провести их ему предстоит в куда менее привлекательном месте, чем курортная Затока.



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