На строительство взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту необходимо 2,2 миллиарда гривен

Такою стоимость работ озвучил накануне губернатор Одесской области Максим Степанов. Он пообещал, что «…строительство полосы начнется уже в этом году».

В этом его полностью поддержал и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Впрочем, как выяснилось, он оценил стоимость работ несколько ниже – в 2 миллиарда гривен.

При этом, по его словам, необходимые средства уже имеются на счетах специально созданного Агентства инфраструктурных проектов. Поэтому для их освоения необходимо лишь «…снять ограничения на использование этих средств». Другими словами, необходимо «…политическое одобрение со стороны Кабмина».

Отметим, что если такое «политическое одобрение» будет получено незамедлительно, то работы по строительству новой «взлётки» можно будет начать в нынешнем году. В этом случае на их проведение у строителей будет, по меньшей мере, три с половиной месяца.

Напомним, что после строительства новой полосы нынешнюю планируют использовать в качестве рулежной дорожки.