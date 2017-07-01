 
Информация к новости
  • Просмотров: 165
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов

Категория: Новости

Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов

В Москве на 88-м году жизни скончался русский живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов.

Об этом сообщила супруга художника Инесса Орлова.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских художников. Выставки масштабных полотен мастера в 80-90-х годах вызвали большое обсуждение в обществе.

Художник награждён орденами Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.

Галерея

prev

Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов
Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов
Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов
Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов
Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 