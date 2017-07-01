Скончался знаменитый русский художник Илья Глазунов

В Москве на 88-м году жизни скончался русский живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов.

Об этом сообщила супруга художника Инесса Орлова.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов является одним из самых известных советских художников. Выставки масштабных полотен мастера в 80-90-х годах вызвали большое обсуждение в обществе.

Художник награждён орденами Трудового Красного знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.