Музкомедия имени Водяного неэффективно использует средства бюджета области

В Южном офисе Государственной аудиторской службы, специалисты которой проверили финансовую деятельность театра, пришли к выводу, что Одесская музкомедия может экономить до 10 миллионов бюджетных средств.

Как рассказал начальник офиса Олег Муратов, 70% доходов музкомедии — это бюджетные средства. При этом, по словам чиновника, в театре могут эффективнее расходовать казённые деньги и больше зарабатывать. В частности, аудиторы выявили резервы дополнительного дохода в размере 10 миллионов гривен.

«У музкомедии есть резервы для содержания… Проводятся концерты, зал сдаётся в аренду, причём по часам, а на первом этаже СПДшники стоят и занимаются торговлей», — отметил Муратов.

Он подчеркнул, что эти 10 миллионов можно было бы пустить на «другие важные проекты».

«Музкомедия востребована не потому, что она такая хорошая, а потому, что залов не хватает», — также заявил представитель Госаудитслужбы.