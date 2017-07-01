«Оппозиционный блок» просит США поспособствовать развитию демократических ценностей в Украине

«Оппозиционный блок» опубликовал обращение к госсекретарю США Рексу Тиллерсону в связи с его первым визитом в Украину.

«Украинская власть регулярно прибегает к давлению на политическую оппозицию и независимые СМИ. Она системно нарушает международные демократические стандарты, включая свободу слова, плюрализм в медиа и существование независимой политической оппозиции. Власть Украины говорит о том, что она делает государство надёжной опорой демократии в регионе. Однако эти лозунги противоречат действительности», — говорится в заявлении оппозиции, констатирующей превращение Украины в авторитарное государство.

В партии также посетовали на то, что при «фактической поддержки властей и при полном невмешательстве правоохранительных органов радикалы-неонацисты совершают нападения на несогласных с официальной политикой и граждан, участвующих в мероприятиях оппозиции. Так, остаются нерасследованными убийства журналистов Бузины и Шеремета, поджоги помещения телеканала «Интер» и региональных офисов «Оппозиционного блока», которыми радикалы откровенно кичатся в соцсетях».

«Это удар по ценностям демократии, свободы слова и прав человека, которыми так дорожит весь цивилизованный мир. Ограничения свободы слова, политическая цензура, поджоги телеканалов и убийства журналистов — реальность сегодняшнего дня в Украине. Объективной оценкой этих процессов стало 102 место из 180 стран, которое заняла Украина в последнем рейтинге свободы слова от "Репортёров без границ"», — подчёркивают оппозиционеры.