Международный проект неформального образования в Одессе

Факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия»открыл свои двери для всех, кто желает приобрести умения и навыки эффективной коммуникации, ораторского искусства, фото- и видеосъемки.

Факультет журналистики совместно с ОО «Молодежный центр эффективных коммуникаций» при поддержке Института по международному сотрудничеству немецкой ассоциации народных университетов (DVV International) присоединился к реализации проекта «Открытый университет». Целью этого проекта является популяризация неформального образования взрослых через проведение открытых семинаров, тренингов, мастер-классов, литературных кафе.

Первый тренинг по эффективным коммуникациям было проведено 30 июня деканом факультета журналистики, профессором Татьяной Кузнецовой. В нем приняли участие сотрудники библиотек, музеев, управления культуры, журналисты, студенты и общественные деятели.

В течение июля-октября запланировано проведение тренингов и мастерских по фото- и видеосъемке, литературные чтения в парке, фотовыставки у моря, журналистский батл в литературном музее, лекции по медиаграмотности, к участию в которых могут присоединиться как абитуриенты и студенты, так и взрослые, у которых есть желание получить новые знания.

«Открытый университет» предусматривает и повышение квалификации преподавателей факультета журналистики, привлечение студентов к мастер-классам и тренингам, которые проводит DVV International для своих партнеров. 29-30 июня в одном из тренингов по развитию гражданских компетенций, который был проведен в Киеве, приняла участие старший преподаватель кафедры журналистики Лариса Писаренко. Студенты НУ «ОЮА» приняли участие в мастер-классах, которые были проведены DVV International 20-24 июня в Кишиневе.

Реализация проектов с международными партнерами является хорошей возможностью для успешного обеспечения магистерской программы НУ «ОЮА» «Международная журналистика», набор на которую начинается 12 июля этого года.