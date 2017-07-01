Минкульт: Жилой комплекс в переулке Вице-адмирала Азарова, 6 незаконно увеличил этажность своего объекта

Министерство культуры Украины требует от полиции и ГАСК вмешаться в происходящее на стройплощадке ЖК «Граф» в переулке Вице-адмирала Азарова, 6.

Об этом говорится в ответе на депутатское обращение в Минкульт одесского нардепа Виталия Барвиненко.

В Минкульте констатируют: возводящая жилой комплекс компания «Ханбер» незаконно увеличила этажность своего объекта. Изначально речь шла о восьми этажах, и именно на строительство такого здания компания «Ханбер» получила разрешение в Минкульте. В конце 2016-го года застройщик попытался «провести» через Минкульт увеличение этажности здания до 13 этажей, но получил отказ: в министерстве констатировали, что здание такой высотности нарушает утверждённые правила использования исторического ареала Французского бульвара.

В Минкульте подчёркивают: в настоящее время у компании «Ханбер» нет никакого права строить более высокое здание, чем было заявлено изначально, хотя именно этим застройщик и занимается. Чиновники министерства уже обратились в полицию и инспекцию архитектурно–строительного контроля с тем, чтобы те провели проверку скандального строительства и при случае вмешались в происходящее.