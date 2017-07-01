«Свобода» требует освободить одесское отделение НБУ от… таблички на русском языке

Соответствующее обращение к руководству НБУ опубликовано на странице объединения в соцсетях.

Там сказано, что «…на основании статьи 10 раздела 1 Конституции Украины государственным языком в Украине является украинский. А региональное отделение Нацбанка Украины является государственным учреждением. Поэтому нужно демонтировать табличку на русском языке и оставить только табличку на украинском».

Отметим, что в настоящее время на областном отделении имеются две таблички на русском и украинском языках.

Добавим, что согласно европейской языковой хартии названия организаций и топонимических объектов могут дублироваться на региональных языках . То есть тех, которые являются языками межнационального общения на данной территории.

Примерами тому является, скажем, Каталония в Испании, Македония в Греции и т.д.

Но, пожалуй, самым наглядным примером можно считать Корсику, где все топонимы являются двуязычными - на французском и корсиканском языках.