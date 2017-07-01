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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессу в один день прибыли сразу три турецких военных корабля

Категория: Новости


В Одессу в один день прибыли сразу три турецких военных корабля

Среди них одна подводная лодка.

Это знаменательное событие произошло 9 июля. Первым в Одесский порт вошел турецкий фрегат F-241 «Turqutreis», который пришвартовался к шестнадцатому причалу.

За ним прибыл и большой десантный корабль «NL-214», который пришвартовался рядом.    А последней прибыла и подводная лодка, отшвартовавшаяся у двадцатого причала.

Все эти боевые корабли прибыли к нам для участия в очередных учениях «Си Бриз-2017».

Отметим, что визит в Одесский порт подводного корабля стал первым за последние десять лет.



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