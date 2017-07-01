Автобус, который вез на отдых в Одессу почти полсотни людей, попал в аварию

ДТП произошло накануне в Ивано-Франковской области недалеко от города Коломыи, откуда и выехал автобус. В нем находились 45 человек, включая детей.

Трагедия произошла практически в самом начале пути. Водитель не смог удержать автобус на трассе, слетел в обрыв и несколько раз перевернулся. В результате одна из пассажирок -25-ти летняя женщина от полученных травм скончалась на мете. Еще, по меньшей мере, два десятка пассажиров получили травмы. Большинство госпитализированы.

Проводится расследование. По неофициальной информации, данных о том, что водитель мог находиться в нетрезвом или неадекватном состоянии, пока нет.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохое состояние дорожного покрытия на размытой дождем дороге.