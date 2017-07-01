 
Информация к новости
  • Просмотров: 545
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Трагедия в Одесской области: тела трех утонувших девушек найдены

Категория: Новости


Трагедия в Одесской области: тела трех утонувших девушек найдены

Сотрудники ГСЧС нашли тела трех сестер, 16, 17 и 23 лет, которые утонули во время прогулки на моторной лодке по Перелетскому водохранилищу в Балтском районе области.

Вечером 8 июля после почти двух суток поисков спасателям удалось найти и поднять тело 16-летней девушки, а уже утром 9 июля нашли тела и двух других утонувших девушек.

Напомним, что трагедия произошла 6 июля в селе Перелетвы Балтского района, когда компания из четырех девушек и молодого человека после бурного празднования дня рождения захотела прокатиться на моторной лодке, которая перевернулась в тридцати метрах от берега.

Спастись удалось только одной восемнадцатилетней девушке. Три остальных утонули.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 