Трагедия в Одесской области: тела трех утонувших девушек найдены

Сотрудники ГСЧС нашли тела трех сестер, 16, 17 и 23 лет, которые утонули во время прогулки на моторной лодке по Перелетскому водохранилищу в Балтском районе области.

Вечером 8 июля после почти двух суток поисков спасателям удалось найти и поднять тело 16-летней девушки, а уже утром 9 июля нашли тела и двух других утонувших девушек.

Напомним, что трагедия произошла 6 июля в селе Перелетвы Балтского района, когда компания из четырех девушек и молодого человека после бурного празднования дня рождения захотела прокатиться на моторной лодке, которая перевернулась в тридцати метрах от берега.

Спастись удалось только одной восемнадцатилетней девушке. Три остальных утонули.