Второй раз за неделю украли автономера у одесского праворадикала

Экс-глава одесского «Правого сектора», уличный активист Сергей Стерненко пожаловался на то, что 6 июля с его машины сняли номерные знаки.

«Пост неописуемой злости… Схема — традиционная. На лобовом стекле оставили номер телефона 0680471153 с подписью "номер здесь". Если позвонить, то тебе скажут, что за пополнение мобильного счёта на определённую сумму сообщат, где спрятали номера», — написал Стерненко в Facebook.

Он добавил, что попробовал самостоятельно найти украденное, но безрезультатно. «Вызвал полицию, которая ехала от райотдела (а от него до места происшествия — один километр) целых два часа. Прибыли, я написал заявление, сказали, что вряд ли есть какие-то шансы и уехали. Кстати, при открытии производства стоимость номерных знаков оценивается по цене лома, то есть примерно 80-100 гривен. А это существенно влияет на всё дело», — также пожаловался уличный активист.

После этого он заказал новые номера, однако накануне утром их снова не оказалось на месте.

«И уже новая записка с новым номером, но почерк напоминает предыдущий. 0939881467», — добавил Стерненко.