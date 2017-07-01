Подготовка к проведению в Одессе чемпиона мира по хоккею среди юниоров проходит недопустимо медленно.

Об этом заявил в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

Так, согласно озвученной информации, до сих пор не подготовлена даже проектно-сметная документация, на которую из областного бюджета выделен 1 миллион гривен.

Причем, по приведенным на мероприятии данным, на ее подготовку понадобится еще не менее полутора месяцев.

Геннадий Труханов считает, что этого срока у нас попросту нет. Так, по его словам, «…если мы до сентября не подготовим чашу катка, то о проведении чемпионата нечего и думать!» Ведь он запланирован на весну 2018 года.

В связи с этим мэр назначил уже на завтра расширенное совещание с приглашением не только городских, так и областных структур, ведь Дворец спорта находится на балансе областного совета.

«Они там в области гордятся, что являются собственниками катка, но кроме кошачьих и собачьих выставок и ярмарок там десятилетиями ничего не проводилось!»— подчеркнул городской голова.