Квас, который продают из бочек на улицах Одессы опасен для здоровья и может стать причиной тяжелых отравлений

Такую информацию озвучил в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, проведенные рейды показали, что торговля ведется без каких-либо разрешительных документов, а во-вторых, «…этот «напиток» производится и разливается в каком-то гараже в антисанитарных условиях. Это просто поразительно, что мы там увидели!» -подчеркнул мэр.

По его словам, необходимо совместно с «Госпродпотребслужбой» и правоохранителями проводить и в дальнейшем регулярные рейды, чтобы защитить здоровье одесситов и гостей города.

При этом мэр намерен сегодня же обговорить ситуацию с руководством ГУНП в Одесской области, поскольку «… речь идет об угрозе массовых отравлений»

По его убеждению, мы должны извлечь уроки из печального опыта других городов, например, Измаила, где в прошлом году только по официальным данным пятьдесят девять человек отравились шаурмой.