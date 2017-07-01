Одесса не только морская, но и гандбольная столица Украины

О таком достижении стало известно в ходе аппаратного совещания.

В самом начале мероприятия городской голова Геннадий Труханов торжественно поздравил членов команды мастеров гандбола, которая выиграла чемпионат Европы среди мастеров.

После награждения руководитель одесской федерации гандбола и один из участников команды, экс-губернатор одесской области Сергей Гриневецкий обратил внимание на выдающиеся результаты, достигнутые гандболистами Одесской области.

«Наши ребята выиграли первенство Украины по стремительному мячу, чемпионами Украины и победителями международного турнира в Дании стали ребята 2002-2003 годов рождения. Команда «Портовик» стала победителем Высшей лиги, в Южной лиге победители все наши, наши девчата победили в Слобожанской лиге», — рассказал Сергей Гриневецкий.

Он попросил муниципалитет срочно отремонтировать ДЮСШ №5, специально созданную для развития гандбола.

«Тогда наши славные спортивные традиции будут надежно защищены!»