В создании приемных семей Одесская область «пасет задних»

Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин. Согласно приведенной им информации, за последние три года число созданных приемных семей в регионе сократилось в четыре раза.

«В 2013 году таковых было создано сорок четыре, а в 2016 году –всего одиннадцать».

Кроме того, увеличилось число отказов. В результате за один прошлый год в детские дома и интернаты было возвращено шестнадцать детей.

Поэтому, по мнению чиновника, необходимо усилить контроль за потенциальными приемными родителями. Вопросы по созданию приемных семей и детских домов семейного типа должны взять на личный контроль руководители всех райадминистраций.

Кроме того, необходимо срочно заполнить штат работников служб по делам детей в районах области.