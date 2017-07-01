Воронцовская колоннада: сюрпризы за сюрпризами

Реставрация комплекса Воронцовского дворца продолжается, и даже немилосердная жара не стала тому помехой. Газета «Слово» рассказывала о том, что реставрационные работы уже преподнесли реставраторам, историкам да и всем нам немалые сюрпризы в виде ожидаемых и неожиданных находок. Рады сообщить, что они продолжаются.

Как рассказывают сами реставраторы на созданной не так давно страничке в Фейсбуке, посвященной проводимым работам, в ходе реставрации нашего культурно-исторического наследия выяснилось, что под колоннадой находился амфитеатр. Так, реставраторам удалось обнаружить разрез пола и колонны бельведера, а также очистить от бетона сохранившиеся пять ступеней амфитеатра.

Пол бельведера представляет собой блоки из песчаника, которые были спрятаны под слоем бетона. Что же до ступеней, по словам участников этой сложной и интересной работы, они «были здесь до переделки, учиненной румынами в 1942 году. Собрав имеющиеся под рукой обломки исторической облицовки, мы «воссоздали» эти ступени, как могли…».

Как сообщают реставраторы, «дошли руки и до найденной при раскопках у Колоннады Воронцовского дворца обломков красивенькой плиточки». Ученым удалось выяснить, что «плиточка» — английского происхождения:

«Плитка эта была продукцией английской фирмы Alfred Meakin Ltd, находившейся в городе Tunstall… Плитку фирма выпускала вплоть до 1922. Так что «наша» сделана где-то между 1892 и 1917», — рассказывают реставраторы.

Вероятно, очистка сквозь почти столетние наслоения от прошлых попыток «привести в порядок» наш бельведер, — едва ли не самая сложная работа. Судите сами.

«Сегодня очистили от штукатурки практически последний нераскрытый секрет бельведера: ступени амфитеатровой части, а также поверхность фасадной стены. Штукатурки за годы накопилось 100 мм. И все это предстоит качественно и аккуратно снимать», — информируют мастера-преобразователи.

И еще: Воронцовская колоннада сегодня заметно «худеет»:

«Распухли» конструкции от многолетних штукатурных и бетонных материалов. Так, например, длина окружности колонны на высоте 500 мм от пола составляла 3210 мм, а после расчистки и выхода на исторический диаметр составила 2865 мм. Таким образом, она уменьшилась на 345 мм в длине окружности. При этом выявлен исторический плинт (квадратная основа колонны под валиком), габариты которого, после снятия бетона на пробном участке, уменьшились с 1180 мм до 1050 мм, что в разнице составляет 130 мм (т.е. каждую из сторон плинта нарастили за счет бетона на 65 мм). Темными прямоугольниками указан найденный пол колоннады, который выполнен из песчаника (h=55 мм). После снятия бетона с покрытия пола станут понятными и его высотные отметки на всей поверхности. Сейчас они варьируются в зависимости от толщины бетона. Таким образом, слой за слоем, постепенно начинает раскрываться изящный и утонченный вид бельведера», — рассказывают трудящиеся здесь мастера.

Ну и без «варварского наследия» не обошлось: при реставрации комплекса Воронцовского дворца, как сообщают исследователи, обнаружились также… фрагменты старинных мраморных надгробий с надписями на иврите и эпитафиями на русском языке. Откуда взялись? Как рассказывает историк Андрей Красножон, подобные же плиты 20 лет назад он обнаружил в ходе раскопок у Воронцовского дворца в 50 м от Колоннады. Предполагают, что обломки связаны с Первым еврейским кладбищем и попали они на склоны после его разрушения.

То есть, плиты использовались при предыдущих ремонтных работах после того, как варварски разрушались кладбища — в качестве строительного материала.

Как-то не очень хочется оканчивать на столь печальной ноте, честное слово. Потому в конце приведу цитату от тех же реставраторов нашей гордости — комплекса Воронцовского дворца: «После же реставрации будет как при Воронцове».

Очень надеемся!..