Одесса, лето и непередаваемое словами чувство, которое можно выразить только музыкой и живописью, настоящим искусством. Мир, наполненный музыкой и красками был представлен в Каминном зале БФ «АВЕ» Галерея «РАКУРС», попав в этот чудесный мир, гости ощущали звучание духовного мира человека.

В галерее была презентована выставка работ художников: Виктора Потеряйко, Лианы Серегиной, Алексея Зоркальцева, Ольги Разинкиной, Сергея Саенко, Наталии и Василия Гончаровых, Виктора Забары, Инны Мельниченко, Александра Боднара и Синильги (Юлии Федоренко), участников июньского пленэра в Затоке (отель «Фиеста») – «ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (координатор – Сергей Брайко).

Все работы, представленные на выставке, поражают многообразием, они не связаны единым стилем и художественным почерком. За суммой отдельных приемов стоит мировоззрение художника, его творческий почерк, по сути, это форма отношения к окружающему миру. Тонкая ткань эмоционального восприятия выполняет, казалось бы, невыполнимую задачу – задачу раскрытия отношения, отражающего не столько облик и свойства внешних вещей, сколько состояние духа, эмоцию летнего настроения!

– Работы позже станут частью экспозиции «Лето» международного проекта БФ «АВЕ» – «ВРЕМЕНА ГОДА» в Парадном зале Воронцовского дворца, после чего лучшие полотна войдут в экспозицию Международной Выставки Искусств в авторском проекте «Международный Гриновский фестиваль «АЛЫЕ ПАРУСА» и будут представлены к обзору высоких гостей и участников на Торжественном открытии, что состоится 16 августа в 12 часов в Литмузее на Ланжероновской, 2.

К присутствующим гостям обратилась организатор и глава БФ «АВЕ» Рита Колобова. Объявив о Дне рождения директора Галереи «Ракурс» Сергея Брайко, не случайно совпавшем с открытием выставки. Музыкальным подарком имениннику и его коллегам, друзьям от БФ «АВЕ» стал удивительный «шаманский» дуэт Сергея Головина и Виталия Бондарчука. Волшебные, завораживающие мелодии флейты, гитары, дудука бубнов барабана и ещё нескольких этно – инструментов внесли магическое очарование в пространство выставочного зала и прибавили ноту экзотики тому летнему настроению, что дарили полотна со стен и сами пришедшие друг другу.Кстати, работа Виктора Потеряйко, созданная на пленэре, так и называлась: «Летнее настроение» Именно она украсила подарочные афиши. А каждый участник выставки представил свои полотна, приоткрывая зрителю тайну– святая святых! – создания Картины Собственной Вселенной.

Обстановка и атмосфера Каминного зала располагала к общению,синтез музыки и живописи создавал тонкую материю незабываемого, пропитанного жаркими эмоциями одесского лета.

Как заметила Наталья Лоза: «Так душевно, уходить не хочется».

Никто не спешил расходиться, обсуждали планы, предлагались новые проекты, весело вспоминали прошедший пленэр, который сплотил всех в хорошую команду и конечно угощались именинным пирогом и фирменным компотом Людмилы Брайко, осыпали добрыми пожеланиями самого Сергея, принявшего активное участие в шутливой фотосессии с гостями.

Воздух наполнен ароматом свеже-сорванной мяты, цветами и красками, а над открытой большой террасой кричали чайки, и это делало её схожей с палубой фантастического Корабля, парящего в ЛЕТНЕМ НАСТРОЕНИИ.