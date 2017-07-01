Новый жанр в литературе, зародившийся в Японии

Что такое мобильные романы?

Мобильная литература или литература сотовых телефонов – это литературные произведения, изначально созданные на мобильных телефонах с использованием сервисов текстовых сообщений. Этот тип произведений возник в Японии, где получил название «мобильный роман» и быстро стал популярным литературным жанром, как в Японии, так и в других странах, особенно в Китае, США, Германии и Южной Африке.

Стиль таких романов отличается от стиля традиционных бумажных книг: он более эмоционален, содержит большое количество диалогов, построенных в форме коротких текстовых сообщений, и изобилует смайликами. Авторы этих романов пишут их, как правило, в свободное время в виде блогов. Изначально они не получали за свои публикации ни гроша, довольствуясь лишь моральным удовлетворением от творческой самореализации и общения с читателем. Но сегодня новый литературный жанр обретает все больше поклонников.

Первыми авторами мобильной литературы были молодые женщины, сочинявшие произведения на такие темы как романтические отношения, любовь, сексуальное насилие, беременность и т. д. Вслед за этим тематика мобильной литературы стала расширяться. Традиции японских интернет-пользователей предусматривают публикации мобильных романов под псевдонимами и сетевыми никами, поэтому подлинное авторство мобильных произведений раскрывается редко.

Японские мобильные романы скачиваются и устанавливаются на мобильные телефоны как Java-приложения. Эти произведения чаще всего появляются в трёх форматах: WMLD, Java и TXT. На сайте «Mahō no iLand» размещено более миллиона мобильных романов (в основном начинающих писателей), которые можно скачать бесплатно. Начиная с 2007 года, 98 мобильных романов были опубликованы в виде книг. В 2007 году пять из десяти самых продаваемых романов Японии были изначально мобильными романами.

Мобильные романы и их «бумажный формат»

Первый мобильный роман, «опубликованный» в Японии в 2003 году, был написан уроженцем Токио под псевдонимом Ёси, который, предположительно, был в возрасте от 30 до 40 лет. Его мобильный роман назывался «Глубокая любовь» и был посвящён истории девушки из Токио, заразившейся СПИДом. Этот мобильный роман приобрёл такую популярность, что был издан в формате бумажной книги с 2,6 млн проданных копий в Японии, после чего на его основе был снят телесериал, манга (комиксы) и кинофильм.

Сегодня мобильные романы приобрели широкую известность на Тайване, в Китае и Южной Корее. В Японии несколько сайтов предлагают авторам мобильных романов большие гонорары (до $ 100 000) за право на издание в «бумажном» формате.

Мобильные романы также стали популярными в Европе, Африке и Северной Америке. Популярность мобильных романов в Европе началась примерно в 2007 году, этому способствовали такие деятели как Оливер Бендел и Вольфганг Хольбайн, и такие издательства как Cosmoblonde и Blackbetty Mobilmedia. В Южной Африке среди подростков большой популярностью пользовался роман Kontax, написанный специально для мобильных телефонов. В Северной Америке наибольшую популярность приобрёл мобильный роман под названием «Вторичные мемуары», опубликованный на первом англоязычном сайте мобильных романов, созданном в США.

Мобильные романы с помощью текстовых сообщений создают виртуальный мир для подростков. Как и в онлайновых видеоиграх, читатель мобильного романа может воспринимать его от первого лица. Как отметил профессор Фордхемского университета Пол Левинсон в своей работе «Мобильный телефон»: «в настоящее время писатель может писать в любом месте столь же легко, как читатель может это прочитать».

Мобильная литература меняет привычки к чтению. Читателю больше не нужно идти в книжный магазин и покупать книгу, он может выйти в Интернет через сотовый телефон, скачать роман, и читать его на своём мобильном телефоне в любом месте и в любое время.

Литературные особенности мобильных романов

Из-за краткости мобильных романов, обусловленной техническими характеристиками мобильных телефонов, глава мобильного романа, как правило, состоит из 70-100 слов (в целом – не более 200). Мобильная литература породила новый подход к литературе, изменяя традиционные форматы книгоиздания. Мобильные романы порождают новую эру искусства минимализма.

Зачастую мобильные произведения используют сокращения, разговорный, упрощённый и лапидарный стиль. Кульминации и драматические диалоги нередко опускаются, предоставляя читателю простор для домыслов и интерпретаций. Развёртывание сюжетов нередко держит читателя в напряжении и стимулирует ожидание следующей части главы.

Природа мобильной литературы даёт возможность писателю и читателю прийти к «сотворчеству» в интерактивном режиме, вплоть до совместных действий в реальном времени.

Что касается специфики мобильных романов, то интересными представляются особенности, выделенные японским исследователем Ёнэмицу Кадзунари :

Указание на то, что мобильный роман основан на реальных событиях. Событийное ядро – любовная история молодой девушки. Постоянные трагедии в жизни главной героини и её окружения: издевательства в школе, предательства, изнасилование, неизлечимые болезни, наркотики, смерть любимого человека, покушения и т.д. В конце романа героиня непременно должна найти «истинную любовь». Быстрый темп развития событий: несчастья преследуют главных героев одно за другим. Короткие предложения, обилие абзацев.

Литература «поколения большого пальца»

Главный секрет популярности таких произведений кроется в ориентированности на своего покупателя, на его идеалы и психологические потребности. Авторы мобильных романов – это преимущественно девушки до 30 лет, которые избрали основополагающим противопоставлением в своих произведениях «мир взрослых» – «мир молодых людей». Герои старше 30 как правило автоматически являются отрицательными. Так, в романе «Обещание любви» (YUI) любимый человек главной героини по имени Юто остался сиротой, но о нем периодически заботится родная тётя. Несмотря на это, она никогда не появляется в ходе повествования, и сам Юто отзывается о ней крайне грубо, налицо эмоциональное отчуждение между поколениями.

Не секрет, что практически во всем мире в XX веке функция выработки стиля поведения перешла к средствам массовой информации. В современной Японии СМИ также поддерживают культ молодости: бесчисленное количество тарэнто – актеров, певцов и шоуменов, мелькающих на телеэкране, пропагандируют молодость и красоту, они востребованы преимущественно именно в силу этих двух качеств.

Не будет преувеличением сказать, что эти социокультурные процессы происходят с одобрения взрослых. Например, в литературном мире в период с 2001 по 2005 гг. различные премии получили 10 подростков и довольно молодых людей (от 13 до 24 лет), среди них самый юный лауреат престижной премии Акутагава 15-летняя Минами Нацу. Награждение столь молодых авторов премиями также свидетельствует о зарождении особого типа общества, в котором молодежь предстает как обособленная «элита».

Воздействие этих факторов на японское общество реально проявляется в продолжительности жизни основной части населения и в расширении границ молодежного возраста (в стареющем японском обществе молодых мало, а значит, «молодость» элитарна).

Из-за передовой развитости технологий мобильной связи нынешнее молодое поколение японцев в англоязычной и японской прессе даже называют «поколением большого пальца» («oya yubi sedai»). Если кто-то печатает на телефоне указательным пальцем, он вызывает насмешки; поскольку сразу бросается в глаза, что человек привык преимущественно работать за компьютером и является представителем более старшего поколения.

Скептики утверждают, что бум мобильных романов был подогрет ростом, связанным вовсе не с молодежной культурой или романами, а с решением сотовых компаний предоставлять неограниченную передачу пакетов данных, как, например, пересылка текстовых сообщений в качестве части единой месячной ставки. Наиболее крупный провайдер, Docomo, начал предоставлять эту услугу в середине 2004 года (услуга «BOOK»). На самом деле, можно сказать, что экономичность пересылки сообщений по мобильному телефону совпала с созреванием нового поколения людей, с детства привыкших к сотовым. Даже молодым японцам старше 25 лет уже сложно различить все нюансы специфического мобильного общения. Новое «поколение большого пальца» создает свою культуру и личное пространство с помощью мобильных телефонов. В совокупности с возможностью подрабатывать, сравнительно недорогие расходы на мобильный телефон дают молодым людям свободу.

Феномен нового литературного жанра обусловлен и возросшими техническими возможностями молодых людей, и складыванием новых социально-психологических установок.

«Небо любви» – романтический мобильный роман-бестселлер

Один из самых популярных мобильных романов – «Небо любви». «Небо любви» – романтический мобильный роман-бестселлер, написанный в 2005 году анонимной писательницей под псевдонимом Мика, был опубликован на сайте для мобильной литературы. Главы выходили исключительно для чтения с мобильных телефонов. На «Небо любви» подписались приблизительно 20 млн человек.

В октябре 2006 года «Небо любви» была издана компанией Starts Publications в двух томах и разошлась тиражом более 2 млн копий.

Роман очень быстро стал популярен и превратился в феномен массовой культуры Японии. По его сюжету были сняты кинофильм, телевизионный сериал (дорама) и выпущена манга.

Шестисерийный телесериал (дорама) «Небо любви» транслировался в 2008 году по телеканалу TBS. Главную роль исполнила Эрэна Мидзусава. Сюжет сериала основан на событиях книги. Главная героиня Мика Тахара влюбляется в Сакурая Хироки, из-за чего тот бросает свою девушку. Бывшая девушка Хиро – Саки – затаивает злобу на Мику, и пытается сделать её жизнь невыносимой. Хиро клянется, что будет защищать Мику во что бы то ни стало, даже если обидчицей будет девчонка. Через год Хиро узнает, что у него рак, и чтоб не травмировать Мику, бросает её, говоря, что их больше ничего не связывает. Мика встречает нового парня, а Хиро тем временем в больнице. Он все время думает о Мике и никак не может её забыть. Друг Хиро говорит Мике, что у него рак, и что он ждет её в больнице. Тахара бросает своего парня и бежит на встречу к Хиро. Они опять вместе. Через три месяца Мике сообщают, что Хиро умирает, она бежит в больницу, но не успевает – Хиро уже мертв.