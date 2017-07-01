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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе стартовал юбилейный «Си-Бриз»

Категория: Новости


В Одессе стартовал юбилейный «Си-Бриз»

Накануне в Одессе официально стартовали очередные военно-морские учения «Си-Бриз-2017». Как отметил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, в этом году эти учения стали уже двадцатыми по счету.

По его словам, в этом году по числу задействованных сил и средств, а так же почгеографии участников эти учения стали самыми масштабными за двадцать лет.

В низ принимают участие более трех десятков кораблей и самолетов и более трех тысяч человек личного состава из шестнадцати стран .В их числе Украина, США, Турция, Румыния, Греция, Великобритания, Грузия, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Франция и даже традиционно нейтральная Швеция.

Отметим, что, как сообщил представитель США в руководстве учений Тейт Вестбрук, в нынешних учениях задействованы рекордные американские силы- два военных корабля и около восьмисот человек личного состава.



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