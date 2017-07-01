В Одесской области наметилось сокращение преступности?

Во всяком случае, такую статистику обнародовали правоохранители.

По их данным, за первое полугодие существенно сократился уровень преступности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления- убийства, грабежи , разбои.

При этом почти на десять процентов повысился уровень раскрываемости.

Впрочем, правоохранители признали некоторый рост преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Отметим, однако, что на проведенном накануне выездное заседание профильного парламентского комитета были озвучена информация о , наоборот, существенном росте преступности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. А процент раскрываемости, по мнению парламентариев, остается недопустимо низким.