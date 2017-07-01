 
Информация к новости
  • Просмотров: 187
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области наметилось сокращение преступности?

Категория: Новости


Во всяком случае, такую статистику обнародовали правоохранители.

По их данным, за первое полугодие существенно сократился уровень преступности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления- убийства, грабежи , разбои.

При этом почти на десять процентов повысился уровень раскрываемости.

Впрочем, правоохранители признали некоторый рост преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Отметим, однако, что на проведенном накануне выездное заседание профильного парламентского комитета были озвучена информация о , наоборот, существенном росте преступности, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. А процент раскрываемости, по мнению парламентариев, остается недопустимо низким.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 