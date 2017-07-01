Маразм крепчает!

Одесские «патриоты выступили с новой запретительной инициативой. На этот раз они требуют запретить…мультфильм «Маша и Медведь».

По информации, сообщенной на сайте организации «Рада Громадськой безпеки», члены этой организации требуют полностью запретить трансляцию на территории Укрианы мультфильма «Маша и Медведь».

Как сказано в обращении в Верховную Раду, Госкино, Госкомитету по телевидению и радиовещанию и в Национальную экспертную комиссию во вопросам защиты общественной морали, «…в этом мультфильме российские пропагандисты посылают детям явный посыл о том, что медведь, традиционно ассоциируемый с Россией, - герой-защитник, который безнаказанно захватывает чужой дом и имущество!»

При этом обращение составлено якобы от всей одесской общественности.

Отметим, однако, что когда наш корреспондент озвучил это предложение тридцати произвольно выбранных прохожих, то позитивной реакции не выразил никто! Более того, самым ( и, по сути, единственным) цензурным посылом авторам этого «обращения»стала настоятельная рекомендация незамедлительно обратиться к психиатрам.