Вооруженное нападение на предпринимателя на парковке рынка 7 километр

Совершено вооруженное нападение на киевского предпринимателя и его несовершеннолетнего сына на парковке рынка 7 километр возле Одессы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Установлено, что в 06:30 на территории автостоянки шесть неустановленных лиц с применением оружия и физического насилия в виде ударов руками и ногами по различным частям тела, совершили нападение на 44-летнего частного предпринимателя, жителя Киева, и его 17-летнего сына.

Грабители похитили сумку деньгами с скрылись в неизвестном направлении на двух автомобилях Мерседес серого и черного цветов. Отмечается, что серебристый автомобиль имеет повреждения лобового стекла и бампера. Правоохранители просят помощи водителей и очевидцев в поиске преступников, который уехали в сторону Одессы.

Ссылаясь на источники в полиции, издание Трасса Е-95 пишет, что в сумке находилось около пяти млн гривень.