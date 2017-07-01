Руководство "Международного аэропорта «Одесса» планирует перевести все имеющиеся рейсы на новый терминал летом 2018 года.

О планах перевода всех рейсов одесского аэропорта в новый пассажирский терминал рассказал директор ООО «Международный аэропорт», Виталий Портянко, отвечая на вопросы журналистов, передает «Пассажирский Транспорт».

Также, по его словам, летом текущего года на новый терминал будут переведены все рейсы на прилет, как внутренние, так и международные. Рейсы на вылет будут переведены после начала реконструкции взлетно-посадочной полосы, приблизительно летом 2018 года.

Отметим, что уже в апреле текущего года новый терминал принял первых пассажиров, которые прилетели рейсом из киевского «Борисполя».