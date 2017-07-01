Торговцев квасом теперь массово будут проверять городские инспекции

Одесские точки продажи одного из самых популярных прохладительных напитков — кваса — теперь массово будут проверять городские инспекции. Поводом для проведения рейдов стали результаты одной из инспекций: на ул. Водопроводной напиток разливают из старых желтых бочек-прицепов прямо у проезжей зоны, причем без разрешительных документов.

"Напиток, который так любят одесситы, производят в каком-то гараже", — посетовал мэр Геннадий Труханов. Он обратился к чиновникам и полиции с просьбой контролировать торговлю, чтобы исключить случаи отравления квасом.