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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Торговцев квасом теперь массово будут проверять городские инспекции

Категория: Новости

Торговцев квасом теперь массово будут проверять городские инспекции

Одесские точки продажи одного из самых популярных прохладительных напитков — кваса — теперь массово будут проверять городские инспекции. Поводом для проведения рейдов стали результаты одной из инспекций: на ул. Водопроводной напиток разливают из старых желтых бочек-прицепов прямо у проезжей зоны, причем без разрешительных документов.

"Напиток, который так любят одесситы, производят в каком-то гараже", — посетовал мэр Геннадий Труханов. Он обратился к чиновникам и полиции с просьбой контролировать торговлю, чтобы исключить случаи отравления квасом.



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