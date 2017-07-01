 
Информация к новости
  • Просмотров: 51
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Аграрии Одесского региона собрали уже почти миллион зерновых

Категория: Новости


Аграрии Одесского региона собрали уже почти миллион зерновых

Аграрии Одесского региона собрали уже почти   миллион зерновых.

Такие данные озвучил в ходе аппаратного совещания в областной администрации руководитель управления аграрной политики Иван Петрив.

По его словам, «…собраны уже девятьсот тринадцать   тысяч тонн зерновых, из которых двести сорок уже обмолочены!»

Он отметил, что лидируют Килийский и Татарбунарский районы области, где уже обработаны более половины сельскохозяйственных площадей. А самым отстающим пока является Ширяевский район. Там собрано лишь двенадцать процентов урожая.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 