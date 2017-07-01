Аграрии Одесского региона собрали уже почти миллион зерновых.

Такие данные озвучил в ходе аппаратного совещания в областной администрации руководитель управления аграрной политики Иван Петрив.

По его словам, «…собраны уже девятьсот тринадцать тысяч тонн зерновых, из которых двести сорок уже обмолочены!»

Он отметил, что лидируют Килийский и Татарбунарский районы области, где уже обработаны более половины сельскохозяйственных площадей. А самым отстающим пока является Ширяевский район. Там собрано лишь двенадцать процентов урожая.