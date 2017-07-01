 
Информация к новости
  • Просмотров: 40
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Иллюзия успеха экономической евроинтеграции Украины

Категория: Новости

За первые три месяца 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на поставку в ЕС меда, сахара, крупы, муки и ряда других продуктов. С осени текущего года в силу могут вступить уже новые квоты. За такое решение проголосовал Европейский парламент в качестве дополнения к

Соглашению о зоне свободной торговле. Правда вступит оно в силу только в случае утверждения Советом ЕС.
«Очевидно, что для Украины, учитывая масштабы экономического кризиса, это увеличение квот не будет иметь существенного значения для нормализации ситуации. Пафосные заявления наших «европейских друзей» о том, что они делают большое одолжение Украине, увеличивая мизерные квоты, являются не более чем показухой. Поэтому нельзя эту уступку считать большим успехом на поприще евроинтеграции»
, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.
Согласно статистике, экспорт украинских товаров в страны ЕС в 2016 г. составил 13 млрд.496 млн. долл., импорт из ЕС в Украину — 17 млрд. 140 млн. долл. Как видно, отрицательное торговое сальдо составило порядка 3,6 млрд. долл.
«Если вспомнить 2013 год, многие т.н. «еврооптимисты» обещали, чуть ли не «экспансию» украинских товаров в Европу после начала действия ЗСТ. Сегодня, на официальном уровне ни один из представителей власти не осмелится утверждать очевидное - зона свободной торговли с ЕС не выгодна Украине. Вот что значит идеологическое банкротство! А ведь ради этой Ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли украинцам пришлось делать революцию. Украина потеряла колоссальный рынок сбыта своих товаров в СНГ. А теперь приходится выклянчивать дополнительные квоты на экспорт каких-то несколько тысяч тонн аграрного сырья»
, - отмечает Виктор Баранский.
Также, депутат отмечает, что случай Украины войдет в учебники по экономике как убедительный пример того, что никакая ЗСТ не способна стимулировать экономический рост. Для того, чтобы обеспечить экономический рост, правительству необходимо коренным образом изменить свою политику. А именно, перестать выпрашивать у Запада очередные транши и заняться развитием реальной экономики. Государство должно начать проводить политику национального экономического протекционизма для украинских компаний, что и позволит остановить деиндустриализацию.
«Нынешняя стратегия правительства угрожает непоправимым ущербом экономике Украины. Если её не изменить, Украина окончательно утратит промышленный потенциал и превратится в сырьевую колонию богатых стран»
, - уверен Виктор Баранский.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 