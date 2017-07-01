Иллюзия успеха экономической евроинтеграции Украины

За первые три месяца 2017 года Украина полностью выбрала годовые квоты на поставку в ЕС меда, сахара, крупы, муки и ряда других продуктов. С осени текущего года в силу могут вступить уже новые квоты. За такое решение проголосовал Европейский парламент в качестве дополнения к

Соглашению о зоне свободной торговле. Правда вступит оно в силу только в случае утверждения Советом ЕС.

«Очевидно, что для Украины, учитывая масштабы экономического кризиса, это увеличение квот не будет иметь существенного значения для нормализации ситуации. Пафосные заявления наших «европейских друзей» о том, что они делают большое одолжение Украине, увеличивая мизерные квоты, являются не более чем показухой. Поэтому нельзя эту уступку считать большим успехом на поприще евроинтеграции»

«Если вспомнить 2013 год, многие т.н. «еврооптимисты» обещали, чуть ли не «экспансию» украинских товаров в Европу после начала действия ЗСТ. Сегодня, на официальном уровне ни один из представителей власти не осмелится утверждать очевидное - зона свободной торговли с ЕС не выгодна Украине. Вот что значит идеологическое банкротство! А ведь ради этой Ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли украинцам пришлось делать революцию. Украина потеряла колоссальный рынок сбыта своих товаров в СНГ. А теперь приходится выклянчивать дополнительные квоты на экспорт каких-то несколько тысяч тонн аграрного сырья»

«Нынешняя стратегия правительства угрожает непоправимым ущербом экономике Украины. Если её не изменить, Украина окончательно утратит промышленный потенциал и превратится в сырьевую колонию богатых стран»

, - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.Согласно статистике, экспорт украинских товаров в страны ЕС в 2016 г. составил 13 млрд.496 млн. долл., импорт из ЕС в Украину — 17 млрд. 140 млн. долл. Как видно, отрицательное торговое сальдо составило порядка 3,6 млрд. долл., - отмечает Виктор Баранский.Также, депутат отмечает, что случай Украины войдет в учебники по экономике как убедительный пример того, что никакая ЗСТ не способна стимулировать экономический рост. Для того, чтобы обеспечить экономический рост, правительству необходимо коренным образом изменить свою политику. А именно, перестать выпрашивать у Запада очередные транши и заняться развитием реальной экономики. Государство должно начать проводить политику национального экономического протекционизма для украинских компаний, что и позволит остановить деиндустриализацию., - уверен Виктор Баранский.