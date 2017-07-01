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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Возле въезда в коттеджный поселок «Оазис» сбили велосипедиста

Категория: Новости

Возле въезда в коттеджный поселок «Оазис» сбили велосипедиста

Вчера на улице Дмитрия Донского возле въезда в коттеджный поселок «Оазис» сбили велосипедиста. Об этом рассказал общественник Руслан Болдижар на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчину сбил водитель Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. При этом охрана «Оазиса» начала давить на пострадавшего, говоря, что с ним все в порядке и отказываясь вызывать карету скорой помощи.

Скорую вызвал общественник, а полицию – товарищ сбитого мужчины. При этом, по словам очевидцев, правоохранители не удосужились взять запись с камер видеонаблюдения, чтобы сразу определить виновника ДТП.



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