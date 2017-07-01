Одесситы смогут официально мониторить строительную отрасль

Вице-мэр Одессы Петр Рябоконь, главный архитектор города Александр Голованов, а также глава Службы градостроительного кадастра при управлении архитектуры и градостроительства Александр Греков презентовали в мэрии информационную систему, которая функционирует на официальном портале градкадастра, и рассказали, как ею смогут пользоваться обычные горожане.



Сервис информирует о состоянии дел в строительной отрасли и является общедоступным для одесситов, потенциальных инвесторов и застройщиков.



"Одесситы смогут лично убедиться и быть в курсе того, как обстоят дела в строительной сфере. Имеют ли застройщики объектов все необходимые разрешительные документы, подтверждены ли они актом землепользования, и т.д. Особое внимание будет уделено случаям несанкционированного строительства", - отметил вице-мэр.



Информационная система градкадастра состоит из нескольких разделов. Так, кадастровый раздел содержит в себе действующую в Одессе градостроительную документацию. Данные обновляются по мере изменения содержания материалов. Одесситы могут ознакомиться с документами по Генплану города, Плану зонирования территории, с проектами детальных планов территории. Картографический раздел позволяет потенциальным застройщикам визуально определить, на каких участках официально разрешено новое строительство. Раздел о градостроительном мониторинге направлен на контроль жизнедеятельности объекта после того, как застройщик получает пакет разрешительных документов на возведение объекта.



"Сразу возникает вопрос: как отследить самовольное строительство? Если на том объекте, отображенном на карте, который интересует пользователя, нет определенного условного обозначения о соблюдении градостроительных условий, мы можем судить о том, строится объект по закону или нет", - пояснил А.Греков.



Кроме того, мониторингу и в перспективе – размещению на официальном градостроительном портале подлежат все подземные коммуникации в нашем городе.



Без внимания не останется, в том числе, зеленое многообразие Одессы. Так, в разделе "Экология и природные ресурсы" собраны данные обо всех зеленых насаждениях, инвентаризацию которых планируется проводить регулярно.