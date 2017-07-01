Одесситка Анастасия Тодорова в числе лучших байдарочниц Украины

2-5 июля в городе Днепре прошёл чемпионат Украины по гребле на байдарках и каное, проводимый Федерацией каное Украины. И снова хорошие спортивные новости для нашего города – выпускница Международного гуманитарного университета одесситка Анастасия Тодорова на этом чемпионате завоевала золотую медаль. Это уже далеко не первая её спортивная победа, она является мастером спорта Украины международного класса, а также победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках. Анастасия стала победителем на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016: Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун. Вместе с Инной Грищун Анастасия Тодорова завоевала также бронзовую награду еще в одной олимпийской дисциплине - байдарке-двойке на дистанции 500 м. Но без всяких сомнений самым выдающимся достижением спортсменки стало её успешное участие в двух финалах Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, когда до медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды. Если же брать совсем недавнее время, то меньше двух месяцев назад на кубке Украины по гребле на байдарках памяти Юлии Рябчинской Анастасия стала победителем на двух дистанциях и призёром на третьей дистанции, завоевав две золотые и одну серебряную медаль.

Анастасия Тодорова является одной из лучших байдарочниц в Украине, совсем недавно она с отличием окончила Институт национального и международного права Международного гуманитарного университета. Самой большой мечтой девушки на сегодняшний день является победа на Олимпийских играх 2020 года в Токио и, как рассказывает её спортивный наставник, заведующий кафедрой физического воспитания Международного гуманитарного университета Олег Калиберда, у неё есть все предпосылкидля победы.



«Хочется особо отметить очень волевой характер Анастасии и её выдающиеся спортивные качества. Подготовка к Олимпийским играм и участие в них – это очень сложный период в жизни каждого спортсмена, требующий огромных физических и психологических усилий. А поэтому неудивительно, что после участия в Олимпиаде у многих спортсменов наблюдается определённый спад в спортивной карьере, но не у Анастасии - как видим, она продолжает показывать блестящие результаты и одерживать победы на многих всеукраинских соревнованиях. Олимпийская победа – это её большая мечта, она сейчас просто дышит этим, у неё даже на смартфоне на заставке стоит логотип Олимпийских игр 2020 года и я уверен, что у неё достаточно выдержки и силы воли для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой»

, - выразил уверенность Олег Калиберда.Ну а впереди у Анастасии чемпионат Европы, который уже совсем скоро пройдёт в городе Пловдиве (Болгария), а также чемпионат мира в городе Рачице в Чехии, где спортсменка однажды уже побеждала в Кубке мира по гребле.