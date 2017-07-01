В Одессе будут регулярно отмечать День близнецов

Такое решение принял муниципалитет. Как отметил городской голова Геннадий Труханов, чествования знаменитой одесской «пятерни» семьи Кобелецких 24 июня этого года, в котором приняли участие и многие другие одесские «близняшки» прошло очень тепло и хорошо.

Поэтому решено отмечать День близнецов ежегодно. Правда, от первоначального предложения делать это строго 24 июня решено было отказаться. Ведь это число будет выпадать на разные дни, в том числе и на будние, что для многих будет неудобно.

Поэтому решено отмечать новый городской праздник в последнюю субботу июня.

Отметим, что, как стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии, помимо знаменитой «пятерни» в городе насчитывается одиннадцать семей «тройняшек».