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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одесской области сиротам негде жить

Категория: Новости


В Одесской области сиротам негде жить

Подавляющее большинство территориальных единиц региона до сих пор не предусмотрело в местных бюджетах никаких средств на предоставление жилья детям-сиротам.

Как выяснилось в ходе аппаратного совещания в областной администрации, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 2 миллиона гривен.

Но проблема в том, что, по действующим правилам,  выделить их можно только на условиях софинансирования из местных бюджетов, которой нет.

По мнению губернатора Максима Степанова, главная причина такой ситуации не в дороговизне жилья,поскольку речь идет в основном о сельских районах, а в неповоротливости и халатности руководства районных администраций.

Поэтому он поставил задачу в кратчайшие сроки провести мониторинг- выяснить по каждому район и городу областного подчинения, сколько там сирот нуждаются в жилье, какова стоимость этого жилья и имеются ли свободные дома.

Этот вопрос он взял на личный контроль.

Отметим, что стоимость дома, который сам губернатор купил в мае на территории Окнянского района, а затем подарил местной сироте, составил всего сорок пять тысяч гривен, т.е. менее двух тысяч долларов.

 



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