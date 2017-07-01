На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу

Новое руководство Одесской таможни в июне получило 1,3 млн. долл. наличными за растаможку контейнеров по заниженным тарифам.

Начальник Одесской таможни Александр Власов и его первый заместитель Антон Борисенко в июне собрали с предпринимателей 1,3 млн долл. наличными за обеспечение беспрепятственного оформления грузов по заниженным на 30% тарифам.

Эта информация содержится в докладной записке директора Департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Украины Алины Данченко на имя и.о. главы ГФС Мирослава Продана. Документ опубликовало издание «Схемы таможни в деталях».

Согласно документу предприниматели, которые хотят растаможить по минимально возможной цене, а она обычно на 30% ниже реальной стоимости груза, должны дать взятку по следующим тарифам:

обувь – по 350 долл./тонна

такань и игрушки – по 150 долл./тонна

сумки – по 125 долл./тонна

хозтовары – 4 тыс. долл. за контейнер

В июне, согласно данным из документа, таким образом были оформлены более 350 контейнеров. Власов и Борисенко за этот же период получили от предпринимателей 1,3 млн. долл. А бюджет страны и Одесской области потерял не менее 100 млн. грн.

В июле, однако, руководители Одесской таможни пошли дальше. Предпринимателей, которые не хотели участвовать в данной схеме, таможенники теперь всеми средствами давят: не дают официально растаможить груз, препятствуют вывозу груза для растаможки на внутренних таможнях страны (Киевской, Днепропетровской, Николаевской и т.д.), по надуманным причинам не выпускают из Одесского порта, что наносит значительные убытки в виде расходов на аренду склада, простоя автомобиля и прочих услуг, предоставляемых портом и морским перевозчиком и т.д.