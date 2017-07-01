Одесский припортовый завод остановил работу

Знаменитый ОПЗ прекратил производство аммиака и карбамида.

Как отметил и.о. директора предприятия Сергей Назаренко, это объясняется , прежде всего двумя причинами- необходимостью проведения технологического ремонта и экономической -постоянный рост цен на газ, который является основным сырьем и параллельное падение цен на основные продукты производства предприятия –аммиак и карбамид!»

В этих условиях предприятие решило остановить работы и провести неробходимые раьоты по ремонту оборудования.

По имеющейся у нашего корреспондента информации, сокращения рабочей недели на ОПЗ пока нет. Однако как долго это будет продолжаться, пока непонятно.

Как, собственно, и то, насколько затянется остановка производства.

Напомним, что очередной приватизационный тендер на ОПЗ назначен уже на ноябрь нынешнего года.