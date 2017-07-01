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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Во время проведения международного кинофестиваля будет ограничено движение по ряду одесских улиц

Категория: Новости


Во время проведения международного кинофестиваля будет ограничено движение по ряду одесских улиц

Об этом рассказала в ходе совещания в мэрии член исполкома Елена Павлова.

По ее словам, 14 и 22 июля –в дни открытия и закрытия фестиваля будет ограничено движение по улице Ланжероновской от Пушкинской до Екатерининской, а 15 июля, когда на Потемкинской лестнице будет транслироваться французский фильм 30-хх годов прошлого века «Дамское счастье», будет ограничено движение по улице Приморской.

Однако, как особо отметила Елена Павлова, ограничение движение на Приморской будет касаться только частного автотранспорта. Пассажирские автобусы и троллейбусы будут работать в обычном режиме.

Отметим, что по информации Елены Павловой, нынешний кинофестиваль обещает быть самым грандиозным из всех. Так, на участие поступило более девятисот заявок из восьмидесяти стран, а на транслируемые в рамках фестиваля фильмы уже продано почти пятнадцать тысяч билетов.



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