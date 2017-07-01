Рецидивист ограбил 17-летнего парня

Киевский районный суд города Одессы взял вчера под стражу подозреваемого в ограблении подростка.

5 июля 2017 подозреваемый, который был пьян, увидел на шее 17-летнего парня золотую цепочку и стал требовать, чтобы он ее отдал. Мужчина угрожал юноше нанесением побоев.

Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал подозреваемому золотую цепочку. Вес цепочки составляет 10 граммов, а её стоимость - 8600 гривен.

Отметим, что ранее мужчина был дважды судим за совершение разбоя и кражи (Киевским районным судом города Одессы и Суворовским районным судом города Одессы).

Отметим, что подозреваемый не имеет права внести залог.