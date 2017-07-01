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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Рецидивист ограбил 17-летнего парня

Категория: Новости

Киевский районный суд города  Одессы взял вчера под стражу  подозреваемого в ограблении подростка.

5 июля 2017 подозреваемый, который был пьян,  увидел на шее 17-летнего парня золотую цепочку и стал требовать, чтобы он ее отдал. Мужчина угрожал юноше нанесением побоев.
Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал подозреваемому золотую цепочку. Вес цепочки составляет 10 граммов, а её стоимость - 8600 гривен.

Отметим, что ранее мужчина был дважды судим за совершение разбоя и кражи (Киевским районным судом города  Одессы и Суворовским районным судом города Одессы).

Отметим, что подозреваемый не имеет права внести залог.



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